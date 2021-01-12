Локдаун в Украине продлится до 24 января, продлевать его не будут — Степанов

Локдаун в Украине продлится до 24-го января, продлевать его не будут. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в комментарии Фактам ICTV.

После жесткого карантина начнется адаптивный. То есть, каждая область сама будет решать, какие ограничением для нее более целесообразны.

— Во время празднования будет рост числа больных. Это не произойдет сразу 3 или 4 января. Это произойдет после 15-16 января, поэтому нам очень важно сбить волну роста, — заявил министр.

В то же время, в эфире 24 телеканала Максим Степанов заявил, что выступает за продолжение жесткого карантина. Причиной такого решения является увеличение количества больных.

Степанов отметил, что новогодние праздники сопровождались массовыми празднованиями и поездками к родственникам. Это очень сильно повлияет на рост числа инфицированных.

По количеству новых больных (около тысячи) лидирует Киев. Но несмотря локдаун и высокие цифры заболеваемости водители столичных маршруток методы работы не изменили. В час пик салоны переполнены. Хотя количество пассажиров должно соответствовать местам для сидения.

В Харькове с сегодняшнего дня водители и кондукторы начали раздавать маски в транспорте. Закупили средства защиты за счет бюджета и за счет перевозчиков.

— Пассажирам, которые заходят без масок, мы их выдаем. Нам дают где-то по 20-30 масок, — рассказал водитель троллейбуса.

В полиции обещали не штрафовать водителей, которые везут пассажиров без масок, а вот количество людей в салоне ежедневно тщательно проверяют — поэтому на остановках все чаще происходят конфликты, когда водители отказываются брать лишнего человека.

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В Днепре в общественном транспорте в масках — единицы. Хотя именно в областном центре ежедневно фиксируют наибольшее количество инфицированных в области.

В Одесской области за первые три дня зимнего локдауну полицейские составили 261 админпротокол о нарушении карантинных ограничений. Правил не придерживались, в основном, развлекательные и торговые заведения.

Во Львове правоохранители обнаружили более 300 нарушений карантина. Основные — несоблюдение социальной дистанции, отсутствие масок. Также некоторые заведения несмотря на запреты все же пускали внутрь посетителей.

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