Лоукостеры в Украине: как сэкономить на путешествиях в Европу

Сейчас летать – почти так же доступно, как ездить на поезде или автобусе. Более того, добраться из Киева в Берлин на самолете – может получиться даже дешевле, чем из Киева в Мариуполь – на автобусе. За 9 месяцев этого года за границу слетали более 15 млн украинцев. Это почти на 25% больше, чем в прошлом году. При этом в настоящее время авиатранспортом пользуются до 7% наших соотечественников.

На Новый год улететь в Краков из Львова – 40 евро в обе стороны. В Варшаву еще меньше – 30. Львов – Лондон в декабре – вообще копейки – 16 евро. Увидеть датскую или немецкую столицы можно – менее чем за полсотни евро – причем туда-обратно.

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В Украине сейчас работает 10 лоукостеров. Последним зашел ирландский Райнеар – после нескольких лет переговоров. Регулярно проводит распродажи – в эти дни, например билеты от 5 евро до восьми европейских стран. И чтобы слетать действительно бюджетно, надо соблюдать правила перевозчика. Ваш чемодан должен точно соответствовать норме. Если нет – в аэропорту заставят платить несколько евро.

Наибольшим лоукостом на нашем рынке остается венгерский Визейр. Летает в 12 европейских стран, с 3 украинских аэропортов – Киева, Львова и Харькова. Не отстает и отечественный перевозчик – МАУ. После активизации конкурентов он и сам существенно снизил цены на билеты. Теперь на сайте имеет раздел – лоукост цены. Бронировать нужно за 6, 8 или 10 месяцев. В сентябре в Краков – 30 евро в обе стороны, в октябре в Прагу – по 39, в Будапешт – 48.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что украинский лоукостер открыл рейсы в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону.

Опубликовано Ноябрь, 14 в 20:06



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