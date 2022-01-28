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Лукашенко пообещал не воевать против Украины при одном условии

Інна Шевченко Дмитрий Кудрявцев редактор ленты

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует отправлять свои войска на территорию Украины в случае полномасштабной войны против Российской Федерации.

По его словам, использование ВС РБ возможно только в том случае, если кто-либо вторгнется на территорию союзного государства.

Он также выразил надежду, что воевать его стране все-таки не прийдется.

В то же время Лукашенко заявил, что если угроза войны станет реальной, то он не покинет свой пост и не будет проводить выборы, а останется у власти до полной деэскалации.

В то же время Москва продолжает переброску в Беларусь войск якобы для масштабных плановых совместных военных учений на суше и в Черном море.

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Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контингент, который РФ сейчас перебрасывает на территорию Беларуси больше похож не на ударную группировку, а на оккупационные силы.

По словам Резникова, Минобороны совместно с МВД и СБУ внимательно отслеживают северное направление.

Кроме того, министр обороны заверил, что не существует никаких угроз ни России, ни Беларуси со стороны Украины.

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