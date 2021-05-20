Луцк остался без горячей воды — в чем причина
Жители Луцка остались без горячей воды. Коммунальное предприятие Луцктепло вынужденно прекращает предоставление услуги из-за отсутствия газа.
На предприятии объясняют, что пришлось принять такое решение из-за завершения срока действия специального соглашения между правительством и НАК Нафтогаз.
Ранее за потребленное голубого топлива поставщики тепла рассчитывались послеоплатой. Теперь от них требуют покупать газ сразу.
Читайте: Больше всего — за газ. Украинцы задолжали за коммуналку 79,4 млрд грн
А для предприятия это нереально. Сейчас Луцктепло задолжало за уже потребленный газ 380 млн грн, среди них — штрафы за задолженность жителей квартир.
Поэтому горячая вода будет только в одном районе на весь город, где ее подогревают котельные на твердом топливе.
Оплата коммунальных услуг Украины
Соцопрос продемонстрировал, что в течение отопительного сезона 2020/2021 каждый пятый украинец частично не платил за коммунальные услуги.
В то же время не делали этого вообще 3% граждан.
Подробнее об оплате коммунальных услуг в Украине читайте на Фактах ICTV.