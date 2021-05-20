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Луцк остался без горячей воды — в чем причина

Жители Луцка остались без горячей воды. Коммунальное предприятие Луцктепло вынужденно прекращает предоставление услуги из-за отсутствия газа.

На предприятии объясняют, что пришлось принять такое решение из-за завершения срока действия специального соглашения между правительством и НАК Нафтогаз.

Ранее за потребленное голубого топлива поставщики тепла рассчитывались послеоплатой. Теперь от них требуют покупать газ сразу.

Читайте: Больше всего — за газ. Украинцы задолжали за коммуналку 79,4 млрд грн

А для предприятия это нереально. Сейчас Луцктепло задолжало за уже потребленный газ 380 млн грн, среди них — штрафы за задолженность жителей квартир.

Поэтому горячая вода будет только в одном районе на весь город, где ее подогревают котельные на твердом топливе.

Оплата коммунальных услуг Украины

Соцопрос продемонстрировал, что в течение отопительного сезона 2020/2021 каждый пятый украинец частично не платил за коммунальные услуги.

В то же время не делали этого вообще 3% граждан.

Подробнее об оплате коммунальных услуг в Украине читайте на Фактах ICTV.

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