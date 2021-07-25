Львов, Буковель и Киев. Что привлекает арабских туристов в Украине

Арабские туристы заполонили украинские курорты. Ковидные ограничения в мире сыграли на руку туристической индустрии Украины. Из-за закрытых европейских границ, поток туристов из богатых арабских государств в Украине резко увеличился.

Арабский язык, женщины в хиджабах этим летом стали привычным явлением для Львова. Город принимает рекордное количество гостей из Саудовской Аравии — менее чем за месяц более полутора тысячи. Эксперты говорят, это джекпот для туристической отрасли, которая восстанавливается после года карантина.

Гостей с востока привлекает природа, горы и архитектура.

Открытие новых авиа маршрутов повысило интерес арабских туристов к Украине. Прямое сообщение с саудовской столицей Риядом теперь имеют Киев и Львов, на очереди — Одесса.

На одном рейсе около 150 туристов. Саудовские путешественники тратят больше европейских — в день от 200 долларов.

Между тем во Львове отели оперативно подстраиваются — переводят меню в ресторанах, вводят новые сертифицированные халяльные блюда.

Приезжают такие путешественники преимущественно на неделю-две. Они любят тихий семейный отдых, прогулки, экскурсии, парки развлечений для детей, выезды на природу.

Особенно им нравится курортный Буковель. И хотя там сейчас не сезон, найти свободный номер в гостинице или коттедже непросто. Указатели, вывески, меню в украинских Карпатах уже на арабском.

В Украине создали уникальный туристический маршрут

В южных районах Винницкой и Хмельницкой областях создали своеобразный туристический кластер — изумрудный путь. Четыре общины объединились и разработали собственные уникальные маршруты для экологического туризма.

Подольские пути — это часть международного экологического маршрута — его уже пять лет разрабатывают совместно с французскими агентствами.

Здесь туристы точно не будут скучать. Те, кто привык к активному отдыху, легко преодолеют от 6 до 25 километров под реку или замечательными холмами.

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