Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

Львов на карантине, а Винница фестивалит: как в Украине отмечают Крещение

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle

Еще с 7 утра на пляже столичного Гидропарка полно людей. Здесь – одна из 15 официальных локаций для погружения в Киеве. Среди желающих нырнуть в прорубь – целые семьи. И это несмотря на мороз в 6-8 градусов.

За погружением следят медики и спасатели. Они напоминают – категорически запрещено употреблять алкоголь, как перед купанием, так и после. Находиться в реке – не более минуты, а согреваться – обычным чаем.

В одной из частных харьковских школ к празднику приурочили массовое ныряние учащихся. Это многолетняя традиция заведения. Вместо проруби — бассейн. Ныряют все желающие – от первоклашек до старшеклассников.

Читайте
Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: рекомендации Минздрава

Многолетнюю иорданскую традицию в школе называют днем ​​здоровья. Пример детям представляют и учителя, и родители.

В Виннице для любителей нырять в прорубь сварили более тысячи литров крафтового чая. На берегу Вишенского озера, где традиционно проходят празднования и погружения, устроили фестиваль чая.

У каждого напитка – оригинальный рецепт. Подбирая компоненты, знатоки учитывают их качества – липа и ромашка согревают, а цитрусовые придают бодрости.

Духовенство напоминает — нырять в прорубь совсем не обязательно. Это ведь только народная традиция.

Во Львове многолюдное освящение воды было отменено из-за карантина. Воду освятили без большого количества людей. Резервуар на полторы тысячи литров установили перед ратушей, чтобы желающие не толпясь могли набрать себе иорданской воды.

Читайте
Грехи купание не смывает: в ПЦУ развеяли мифы о Крещении

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ослабление ветра и снеголавинная опасность в Карпатах: прогноз погоды на Крещение
Ослабление ветра и снеголавинная опасность в Карпатах: прогноз погоды на Крещение
Как правильно нырять в прорубь на Крещение: советы от спасателей
Как правильно нырять в прорубь на Крещение: советы от спасателей
Несмотря на мороз -20: как украинские воины ныряли в ледяную воду
Несмотря на мороз -20: как украинские воины ныряли в ледяную воду
Мороз -15 и сотни желающих: как в Украине купались на Крещение 2021
Мороз -15 и сотни желающих: как в Украине купались на Крещение 2021
Мороз до -24 и снег на Западе: прогноз погоды на 19 января (КАРТА)
Мороз до -24 и снег на Западе: прогноз погоды на 19 января (КАРТА)
Купание на Крещение: как правильно нырять в прорубь
Купание на Крещение: как правильно нырять в прорубь
Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: рекомендации Минздрава
Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: рекомендации Минздрава
Без осадков, но с морозами: погода на Крещение в Украине
Без осадков, но с морозами: погода на Крещение в Украине
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка