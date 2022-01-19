Львов на карантине, а Винница фестивалит: как в Украине отмечают Крещение

Еще с 7 утра на пляже столичного Гидропарка полно людей. Здесь – одна из 15 официальных локаций для погружения в Киеве. Среди желающих нырнуть в прорубь – целые семьи. И это несмотря на мороз в 6-8 градусов.

За погружением следят медики и спасатели. Они напоминают – категорически запрещено употреблять алкоголь, как перед купанием, так и после. Находиться в реке – не более минуты, а согреваться – обычным чаем.

В одной из частных харьковских школ к празднику приурочили массовое ныряние учащихся. Это многолетняя традиция заведения. Вместо проруби — бассейн. Ныряют все желающие – от первоклашек до старшеклассников.

Многолетнюю иорданскую традицию в школе называют днем ​​здоровья. Пример детям представляют и учителя, и родители.

В Виннице для любителей нырять в прорубь сварили более тысячи литров крафтового чая. На берегу Вишенского озера, где традиционно проходят празднования и погружения, устроили фестиваль чая.

У каждого напитка – оригинальный рецепт. Подбирая компоненты, знатоки учитывают их качества – липа и ромашка согревают, а цитрусовые придают бодрости.

Духовенство напоминает — нырять в прорубь совсем не обязательно. Это ведь только народная традиция.

Во Львове многолюдное освящение воды было отменено из-за карантина. Воду освятили без большого количества людей. Резервуар на полторы тысячи литров установили перед ратушей, чтобы желающие не толпясь могли набрать себе иорданской воды.

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