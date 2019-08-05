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Факты / Видео / Украина

LvivMozArt 2019: хедлайнеры и программа фестиваля

Во Львове в разгаре Международный фестиваль классической музыки LvivMozArt. Он охватывает с десяток локаций. В течение 9 дней здесь будут звучать известные композиции и классические премьеры.

LvivMozArt основали три года назад.

Ведь Львов – уникальный город на пересечении различных культур. Где, в частности, в 19 веке жил и творил младший сын Вольфганга Амадея Моцарта – Франц Ксавер.

Бессмертная классика сейчас звучит над руинами синагоги и в трамвайном депо.

Фестиваль LvivMozArt продлится еще неделю. Среди самых ожидаемых исполнителей – мировой король клезмера кларнетист Гиор Фейдман и сопрано из Южно-Африканской республики Пумеза Мацикиза. Завершится фестиваль симфоническим концертом произведений Бетховена и Моцарта в Львовской опере.

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К слову, в Украине начался национальный отбор на Игры непокоренных – участники.

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