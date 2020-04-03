Лимон и имбирь только для богачей. Почему и на сколько выросли цены на продукты

После продуктовой истерии в начале карантина, ажиотаж в магазинах медленно успокоился, уже никто не покупает по 20 пакетов круп, консервов или соли. Продукты есть, но цены сегодня реально шокируют украинцев.

Покупатели в маркетах такие обозленные, что едва не бросаются на продавцов с обвинениями. Стоимость борщевого набора выросла вдвое, а тот же имбирь, который никто особо не покупал, теперь стоит 300 грн за кило, лимоны по 100.

В начале карантина магазины цены поднимали. Это было связано с ажиотажем и затратами на производство продукции. И первого апреля, в компании пересмотрели свое решение и вернулись к предыдущим ценам.

Но эксперты объясняют, цены поползли вверх не из-за ажиотажа и карантин, а из-за курса доллара. Также супермаркеты отказываются от товаров на вес. А фасованные традиционно дороже.

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