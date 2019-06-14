Лишь 1% украинских детей обращаются к отцу, когда есть проблемы – опрос

В это воскресенье украинцы впервые официально отмечать День отца.

Во всем мире его празднуют давно, например, в США – уже более 100 лет. В Украине же третье воскресенье июня официально назвали Днем отца только в этом году.

По статистике, дети, которые получают достаточно родительской любви, чувствуют себя сильнее, верят в себя и легче переживают жизненные трудности. А вот отсутствие отца увеличивает вероятность того, что в будущем человек попадет в группу риска.

Поэтому украинские отцы должны осознать важность именно их воспитания, – отмечает уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

– Мы спросили украинских детей, подростков, сколько из них готовы обратиться к папе, если возникает какая-то проблема. Я был очень удивлен, когда увидел эту цифру – 1%. Это трагическая цифра, на которую прежде всего мужчины должны обратить внимание, – отметил Николай Кулеба.

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День отца в воскресенье будет праздновать и телеканал ICTV вместе с международными партнерами из ООН и Посольством Швеции. В столице на ВДНХ всех гостей ждут звездные родители – ведущие программ Факты, Утро в Большом городе, Свобода слова, Чрезвычайные новости, а также звезды Дизель Шоу.

Гости примут участие в конкурсах и соревнованиях, и смогут выиграть множество призов, главный из которых – роль в новом сезоне любимого комедийного сериала Папанькы от создателей Дизель Шоу.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда в Украине будут отмечать День отца.

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