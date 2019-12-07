Лишь 12% рынка работает легально! Почему в Украине распространены теневые службы такси

Вы никогда не знаете к кому садитесь в машину. Отечественные такси – это как лотерея. Будет за рулем хам, преступник или наркоман – вы не знаете. Ни налогов, ни ответственности, ни гарантий безопасности пассажирам.

Лицензия стоит всего 2 тыс. грн., И ту не оформляют.

Эксперты украинского института анализа и менеджмента начали исследовать рынок такси. Но это оказалось не просто. Почти 5 млрд грн. в год – именно такой оборот удалось зафиксировать экспертам в сфере столичного такси. Но вряд ли эти цифры соответствуют действительности. Ведь только от 5 до 12% рынка работает легально. Власть сделала все, чтобы таксистам было выгодно оставаться в тени.

Только в Киеве насчитали около 25 тыс. водителей такси. Но на сколько эта цифра точная – эксперты говорить не берутся. Ведь сейчас каждый, установив на смартфон приложение, может легко превратиться в таксиста.

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Агрегаторами эксперты называют привычные для каждого из нас – Uber, Uklon, Bolt или другие службы такси. Согласно результатам исследования, их услуги стоят меньше. Но безопасной поездку с таким перевозчиком назвать трудно.

Председатель таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк предлагает изменения: еще больше упрощения процедуры легализации таксистов, а вот как заставить перевозчиков таки получать лицензию – ничего не сказал.

Кроме упрощения процесса получения лицензии исследователи отмечают: одновременно нужно ужесточить систему мониторинга нарушений и их наказания. А для этого необходимо реформировать такую ​​структуру как Укртрансбезбезопасность. Все свои наработки исследователи передадут на рассмотрение народным избранникам. И теперь от их политической воли зависит безопасность пассажиров.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как выбрать надежное такси.

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