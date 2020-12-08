Только одно из 20 авто может быть безопасным: нужна ли в Украине реформа такси

Пандемия резко повысила спрос на такси. Вызвать авто сегодня — это пару кликов в приложении смартфона. Но как быть уверенным в водителе и исправности авто? Именно этим вопросом уже годами занимается Министерство инфраструктуры Украины.

За получение лицензии на легальные перевозки идут споры с 2010 года. Во-первых, законодательство давно устаревшее и стать с ним ответственным перевозчиком непросто.

Из 220 тыс. водителей такси максимум 5% имеют лицензии. То есть только каждая 20-я машина может быть безопасной, а ее пассажир застрахован на случай ДТП. А в остальном — не контролируют ни состояние таксиста, ни автомобилей.

— Проблема теневого рынка в том, что государство много требует от таксиста, а проконтролировать не может. И это в конечном итоге не нужно, — рассказывает Александр Дяченко — спикер Ассоциации ответственных перевозчиков.

Нужна ли в Украине реформа такси и как ее можно реализовать, смотрите в сюжете.

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В Киеве таксист погиб за рулем

6 декабря водитель службы такси умер за рулем автомобиля. Водителю стало плохо, после этого машина проехала около 40 м и вылетела на тротуар. Инцидент произошел на пр. Романа Шухевича.

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