Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Только одно из 20 авто может быть безопасным: нужна ли в Украине реформа такси

Пандемия резко повысила спрос на такси. Вызвать авто сегодня — это пару кликов в приложении смартфона. Но как быть уверенным в водителе и исправности авто? Именно этим вопросом уже годами занимается Министерство инфраструктуры Украины.

За получение лицензии на легальные перевозки идут споры с 2010 года. Во-первых, законодательство давно устаревшее и стать с ним ответственным перевозчиком непросто.

Из 220 тыс. водителей такси максимум 5% имеют лицензии. То есть только каждая 20-я машина может быть безопасной, а ее пассажир застрахован на случай ДТП. А в остальном — не контролируют ни состояние таксиста, ни автомобилей.

— Проблема теневого рынка в том, что государство много требует от таксиста, а проконтролировать не может. И это в конечном итоге не нужно, — рассказывает Александр Дяченко — спикер Ассоциации ответственных перевозчиков.

Нужна ли в Украине реформа такси и как ее можно реализовать, смотрите в сюжете.

Читайте: 30% заражений коронавирусом происходит в транспорте — Рубан

В Киеве таксист погиб за рулем

6 декабря водитель службы такси умер за рулем автомобиля. Водителю стало плохо, после этого машина проехала около 40 м и вылетела на тротуар. Инцидент произошел на пр. Романа Шухевича.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не время для создания национальной авиакомпании «с нуля» — Георгий Зубко
Не время для создания национальной авиакомпании «с нуля» — Георгий Зубко
Какие права есть у пассажиров поезда и как их отстоять
Какие права есть у пассажиров поезда и как их отстоять
Избивал и душил на заднем сиденье: в Киеве таксист изнасиловал клиентку
Избивал и душил на заднем сиденье: в Киеве таксист изнасиловал клиентку
В Днепре мужчина принял роды у жены в такси
В Днепре мужчина принял роды у жены в такси
Рынок такси в Украине полутеневой — Фесенко
Рынок такси в Украине полутеневой — Фесенко
Избили и украли сумку с деньгами: в Киеве иностранцы напали на водителя такси
Избили и украли сумку с деньгами: в Киеве иностранцы напали на водителя такси
Нашли тело в камышах: на Донетчине несовершеннолетний убил таксиста и продал авто
Нашли тело в камышах: на Донетчине несовершеннолетний убил таксиста и продал авто
От секс-скандала до борьбы с коррупцией – биография Клитиной
От секс-скандала до борьбы с коррупцией – биография Клитиной
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка