Только вместе и единым фронтом можно отбить нападение врага: что для украинцев означает Соборность

Именно соборности и сплоченности не хватает нам сегодня, когда у агрессора растут аппетиты и он покушается на другие украинские территории и когда, как не сейчас, стоит отбросить политические дрязги и встать на защиту страны единым фронтом.

Кто-то уже собирает документы в ряды терробороны, а между тем другим, возможно, достаточно просто не поддаваться пропаганде.

Пора проявить неравнодушие и понять, что объединяет нас не территория, а государство. Пора полюбить родину делами, проявить настоящий, а не диванный патриотизм, побежать к терробороне или военкомату, а не гуглить жилье за ​​границей. Враг это все чувствует и легко использует нашу шаткость. Самое время продемонстрировать единство и политикам. Забыть о рейтингах и амбициях и единственным фронтом стать на защиту страны.

Не хватает сегодня государству внутренней коммуникации, именно в тревожные времена следует максимально общаться с народом, держать в курсе, призывать к объединению, внушать уверенность в победе.

Эксперты называют несколько примеров особой консолидации. Великобритания, которая под угрозой нацистов политических амбиций. Израиль – где постоянная внешняя угроза сделала государство сверхпрочным. А еще пример – самой Украины, нас самих. Украинцы уже не раз доказали – перед лицом опасности мы умеем сплотиться и проявить жертвенность. Ликвидация аварии на ЧАЭС, Революция Достоинства, война на Востоке.

Тогда каждый из нас был волонтером, и каждый из нас поставил в приоритет нечто большее, чем собственный интерес.

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