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Дарина Реготун |

Письма заключенных Кремля: во Львове писатели поддержали заложников РФ

Во Львове писатели, литературоведы и журналисты зачитали письма украинских политзаключенных, которые они писали своим родным и друзьям. Марафон в поддержку заложников Кремля провели на центральной площади города.

Писатели прочитали 10 писем с различными историями, которые были написаны с начала оккупации территорий Украины и в этом году.

В рамках BookForum также презентовали книгу Народные герои Украины: истории настоящих о Героях российско-украинской войны, которые были награждены негосударственным серебряным орденом Народный Герой Украины.

В этом году форум проходит с 15 по 19 сентября. Посетителей ждет 2 тыс. новых книг от более 150 издателей.

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