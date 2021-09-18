Письма заключенных Кремля: во Львове писатели поддержали заложников РФ
Во Львове писатели, литературоведы и журналисты зачитали письма украинских политзаключенных, которые они писали своим родным и друзьям. Марафон в поддержку заложников Кремля провели на центральной площади города.
Писатели прочитали 10 писем с различными историями, которые были написаны с начала оккупации территорий Украины и в этом году.
В рамках BookForum также презентовали книгу Народные герои Украины: истории настоящих о Героях российско-украинской войны, которые были награждены негосударственным серебряным орденом Народный Герой Украины.
В этом году форум проходит с 15 по 19 сентября. Посетителей ждет 2 тыс. новых книг от более 150 издателей.
2021-09-18
Теги: Львов, політв’язні