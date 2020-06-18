Люди без масок в метро и маршрутках: почему украинцы пренебрегают карантином

Очевидно, что большинство украинцев все-таки забыли, что в стране до сих пор действует карантин.

Например, в Киевском метрополитене попытки работников заставить людей надеть маску работают, впрочем ненадолго. Каждый третий носит маску неправильно — она ​​не закрывает нос, или же находится на подбородке. Впрочем, правоохранители отчасти ничего с этим поделать не могут.

За несоблюдение антикарантинних норм предусмотрены штрафы, однако с тех пор, когда метро снова открылось, их выписали всего три.

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В троллейбусах, автобусах и трамваях за тем, чтобы все были в масках следят водители. За два часа съемочная группа Фактов ICTV не увидела ни одного переполненного коммунального трамвая или автобуса, люди все в масках. Чего не скажешь о пассажирах маршруток.

За целый день рейда Факты ICTV обнаружили более сотни нарушителей правил карантина. Но в то же время – ни одного составленного протокола. И это при том, что за последнюю неделю количество заболевших в Украине существенно увеличилось. По всей видимости, безнаказанность и порождает пренебрежение карантином.

Львовяне по полтора часа стоят в очереди, чтобы иметь возможность воспользоваться общественным транспортом. На остановках люди выстраиваются в очередь, и только те, кто живет на конечной — попадают в автобус. Кому-то приходится ехать на такси или идти пешком. Часть людей без масок, некоторые из них не придерживается социальной дистанции.

Покупатели на рынках тоже забыли об опасности коронавируса. Одни не придерживаются социальной дистанции, другие вообще или пришли без маски, или ее снимают на территории рынка.

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