Люди часами стоят на жаре без масок и дистанции: ситуация на пункте пропуска Гоптовка

Границу с Россией в Харьковской области через международный пункт пропуска Гоптовка пересечь можно только на транспорте — такие правила действуют с начала карантина. У кого автомобиля нет — может воспользоваться социальным автобусом, который курсирует только на КП.

Это лишь формальность — не зайти, а заехать в пункт пропуска — но ради этого люди часами ждут транспорт в 30-градусную жару. Становятся поближе друг к другу, чтобы кто-то не влез без очереди. О дистанции нет и речи, маски — через одного.

Четыре часа ожиданий, и в конце концов приехал автобус — один, а не два, как обещали, да еще и маленький. Автобус превращается в банку с селедкой — рекорд был 90 пассажиров. Меры безопасности абсурдны, — твердят пассажиры. Говорят, что вместо того, чтобы по свежему воздуху пройтись несколько сотен метров, они маринуются в автобусе и подвергают друг друга опасности.

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После контроля пассажиры снова должны штурмовать автобус, чтобы проехать еще пару сотен метров до границы с Россией и там пешком пересечь границу. А автобус разворачивается и набирает уже тех, кто въезжает из России в Украину. И хотя Россия в топе по уровню заболеваемости коронавирусом, Украина сняла запрет на въезд ее граждан. Единственное условие — пройти обсервацию или зарегистрироваться в приложении Дія, который контролирует передвижения, и изолироваться на две недели дома.

Объяснить, кто настоял на таких странных карантинных правилах с автобусными перевозками и кому это выгодно, чиновники так и не смогли.

15 июня заработали все КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. В первый день возобновления работы в Крым пропустили 54 человека, сообщает Государственная пограничная служба. 12 лицам оккупанты отказали в пропуске, мотивируя отсутствием достаточных оснований.

С 15 июня во всех аеропортах Украины будут открыты пункты пропуска и контроля. Решение возобновить международное воздушное сообщение Кабинет министров принял на заседании 12 июня.

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