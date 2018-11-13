Люди мерзнут! Киев, Смела, Кривой Рог и Шепетовка до сих пор без отопления

В Украине люди до сих пор мерзнут. Сегодня уже существенно похолодало, но до сих пор проблемы с отоплением в Кривом Роге, Смеле, Шепетовке, а также в Киеве. К тому же батареи холодные не только в жилых домах, но и в детских садах, школах и больницах.

В крупном промышленном Кривом Роге почти 150 государственных учреждений – садов, школ и медучреждений без отопления. Причина – государственная Криворижтеплоцентраль имеет более 3 миллиардов долгов за энергоресурсы. А заложниками стали потребители.

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Из-за аварий на теплотрассах холодные батареи в 80 домах Киева, одной школе трех больницах. Исправить ситуацию обещают в ближайшее время.

Чуть ли не самая сложная ситуация в городе Смела Черкасской области. С отчаяния жители утром перекрыли три выезда из города. Там из-за войны между коммунальными предприятиями в заложниках все 70 тысяч жителей. власти объявили чрезвычайное положение: тепла нет ни в домах, ни в школах.

Хуже всего ситуация в больницах. там даже прекратили делать плановые операции. С сегодняшнего дня медики решили выписывать больных и готовиться к закрытию.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве утвердили новые тарифы на отопление.

Опубликовано Ноябрь, 13 в 17:16



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