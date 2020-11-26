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Люди просто задыхались: на Черкасчине в больницах не хватает кислорода

В больнице города Смилы в Черкасской области с начала эпидемии продолжается прием больных коронавирусом. Она работает несмотря на то, что почти полсотни работников находятся на больничном, поскольку сами подхватили вирус.

Через такие осложнения в больнице закрыли кардиологическое отделение. Медсестры жалуются, что во время карантина выходного дня в медучреждения не поставлялся кислород.

— Нам было очень сложно. Люди просто задыхались, — говорит Ирина Попенко.

Тогда, говорит медсестра, благодаря умелым рукам работников, комбинировали концентраторы. Ведь, в больницу сейчас попадают тяжелые больные, которые без кислорода не могут лечиться. Сейчас в отделении 27 пациентов.

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Кислородные концентраторы, приобретенные за деньги НСЗУ, спасли не одну жизнь, пока не было чистого кислорода. В инфекционном отделении для обеспечения сорока коек кислородом необходимо 200 баллонов.

Один баллон, который подключен к трем точкам кислорода, способен в течение часа подавать кислород.

Закупка кислорода

11 ноября Кабмин дополнительно выделил 895 млн грн, чтобы обеспечить кислородом кровати для больных коронавирусом в больницах. Это стало возможным благодаря сокращению расходов на развитие автомобильных дорог.

Шмыгаль отметил, что еще в августе областные государственные администрации получили поручение обеспечить кислородом 80% койкомест кислородом. В прошлом месяце на эти цели уже направили 572 млн грн.

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