Люди разных возрастов и профессий, которых объединяет общая цель: День территориальной обороны в Украине

3 октября в Украине отмечают День территориальной обороны. Там задействованы люди разных возрастов и профессий, которых объединяет общая цель — защищать свое государство, мирные города и села от врага.

Часть из них имеет боевой опыт войны на востоке, но большинство резервистов оружие в руках держали еще в армии. Однако это отнюдь не мешает боеспособности подразделения, которое с января 2022 года официально станет отдельным родом войск. Свой профессиональный праздник бойцы отметили на полигонах, где совершенствуют свое мастерство.

Большинство бойцов теробороны не имеет боевого опыта в АТО и ООС. Это люди разных профессий и возрастов.

По словам командующего теробороны, численность штата из нескольких сотен возрастет до 10 тыс. человек. А в случае угрозы на защиту рубежей готовы поднять по тревоге почти 70 тыс. резервистов. В планах обеспечить их и современным оружием.

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