Люди спят на мешках с протоколами. Проблемы приема документов в ОИК

Окружные избирательные участки в настоящее время принимают обработаные протоколы от ТИК. С утра там огромные очереди. Каждый десятый протокол требует уточнения и правки. А сервер ЦИК постоянно зависает.

Испытание выборами сейчас проходят окружные избирательные комиссии. Здесь проблемы с приемом протоколов от ТИК. Процесс продолжается медленно, люди устали в очередях. Каждый десятый протокол требует уточнения и правки. Все это отнимает время.

Такая ситуация в большинстве регионов. В Черкасской области люди с документами в ОИК спали на стульях и на мешках с протоколами. Возмущенных членов участковых комиссий даже пришлось усмирять полиции.

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На Закарпатье уже обработано почти 80% протоколов. Хотя здесь каждый четвертый возвращают на доработку из-за ошибок.

На Прикарпатье работало семь окружных и более тысячи участковых избирательных комиссий.

Дольше считать в селах, особенно отдаленных. Там не только проблема с подвоз документов, а часто даже с мобильной связью.

В самых окружкомах люди не паникуют, говорят, что есть еще достаточно времени для подсчета.

К слову, подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН).

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