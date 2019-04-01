Люди спят на мешках с протоколами. Проблемы приема документов в ОИК
Окружные избирательные участки в настоящее время принимают обработаные протоколы от ТИК. С утра там огромные очереди. Каждый десятый протокол требует уточнения и правки. А сервер ЦИК постоянно зависает.
Испытание выборами сейчас проходят окружные избирательные комиссии. Здесь проблемы с приемом протоколов от ТИК. Процесс продолжается медленно, люди устали в очередях. Каждый десятый протокол требует уточнения и правки. Все это отнимает время.
Такая ситуация в большинстве регионов. В Черкасской области люди с документами в ОИК спали на стульях и на мешках с протоколами. Возмущенных членов участковых комиссий даже пришлось усмирять полиции.
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На Закарпатье уже обработано почти 80% протоколов. Хотя здесь каждый четвертый возвращают на доработку из-за ошибок.
На Прикарпатье работало семь окружных и более тысячи участковых избирательных комиссий.
Дольше считать в селах, особенно отдаленных. Там не только проблема с подвоз документов, а часто даже с мобильной связью.
В самых окружкомах люди не паникуют, говорят, что есть еще достаточно времени для подсчета.
К слову, подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН).