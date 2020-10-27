Люди спят в коридорах, техника не выдерживает: как большие города сдают бюллетени

Избирательные участки продолжают передавать бюллетени в территориальные избирательные комиссии. Поэтому в больших городах образовались большие очереди.

А в Одессе члены избирательных участков даже ночевали возле ТИК. Вторые сутки на ногах, уставшие и истощенные люди ложились спать прямо в коридорах избиркома. Кто-то стелил свою верхнюю одежду, кому-то родственники привезли раскладушку и стулья.

В Днепре не выдерживают не только люди, но и техника. Задержки возникают из-за перегрузки электронного кабинета, не выдерживает сервер. Из более четырех сотен сейчас обработаны восемь десятков протоколов. Две трети — вернули на уточнение.

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В харьковской городской ТИК значительно спокойнее. Некоторые участки оставили на ночь своих представителей стеречь пакеты с бюллетенями и пошли спать. Но большинство вообще забрали документы и поехали ночевать на участки.

Председатель городского теризбиркома говорит, что уже приняли протоколы из почти двух сотен участков, более сотни вернули на доработку.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что 25 октября с избирательных участков в больницы забрали 50 украинцев, один человек умер. Также зарегистрировано 250 вызовов скорой помощи к участкам.

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