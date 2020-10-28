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Люди звонят и задыхаются: в Николаеве семейные врачи отказывают больным Covid-19

Город Николаев отнесли к красной карантинной зоне, и количество госпитализаций в местные медучреждения только растет.

Ежедневно скорые привозят до 70 пациентов с подозрением на коронавирус.

И если раньше на такие вызовы выезжали специальные Covid-бригады, то теперь — все, поскольку количество пациентов увеличилось в разы.

Обычная экипировка для членов таких бригад — брюки, куртка, бахилы, халат, фартук, нарукавники, перчатки, респиратор, очки и щиток.

— Ежедневно у моей бригады до шести таких вызовов, хотя к половине пациентов с подозрением на Covid-19 должны приезжать семейные врачи. Но они откровенно признаются, что не хотят этим заниматься. А люди звонят и задыхаются, — рассказал фельдшер Сергей Матюшенко.

По возвращении на станцию ​​машину моют и очищают. Все это отнимает много времени, поэтому больные жалуются, что скорые долго едут на вызов.

— Машина обрабатывается полтора часа. И еще машин мало: у нас их всего шесть, — обьяснила фельдшер Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Галина Коханова.

Николаевские медики обеспечены достаточным количеством защитных костюмов и получают доплаты от национальной службы здоровья. Правда, они тоже болеют коронавирусом — 40 случаев на полтора тысячный коллектив. Каким образом они заразились — изучает комиссия Гоструда.

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