Люди в отчаянии: жилой дом в Шполе рискует остаться без коммунальных благ

Ежедневно под угрозой остаться без воды и электроэнергии – пятиэтажка на полсотни квартир в Шполе Черкасской оказалась вне системы – дом на балансе предприятия-банкрота. Завод от электросети отключили, а с ним света не стало и в квартирах.

По закону, общежития на балансе таких предприятий передают с сетями в коммунальную собственность. Но в этом доме квартиры приватизированы.

Уже почти год жители обивают пороги и переписываются с чиновниками – просят взять их сети в коммунальную собственность.

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В ответ на обращение людей ликвидатор завода сообщил о решении отдать в коммунальную собственность Шполянскому городскому совету объекты социальной инфраструктуры.

Городской совет уже согласился принять в коммунальную собственность сети водоснабжения и водоотведения – поэтому вода в домах будет. Проблемы с электричеством. Чтобы люди были независимыми от завода, надо строить свою подстанцию. Власти предлагают софинансирование 60 на 40, если жители создадут ОСМД.

Люди в отчаянии. Самостоятельно сделали газовую котельную, отремонтировали крышу, сами финансируют все работы в доме. Говорят, возведение подстанции просто не потянут. Но уже с 12 июня вновь рискуют остаться без света.

К слову, Факты ICTV рассказывали о коммунальном скандале в Смеле.

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