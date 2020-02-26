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Люди, которые посещали Италию завезли коронавирус в Румынию, Швейцарию и Алжир

Совсем близко к Украине подобрался смертельный коронавирус, о первом случае заболевания заявила Румыния. Болезнь обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из Италии. Впервые инфекцию, тоже привезенную оттуда, зафиксировали в двух странах – Алжире и Швейцарии.

Во Франции похвасталась, что все, кто имел вирус на ее территории, вылечились. Но уже через сутки страна вынуждена была констатировать еще два новых случая, их обнаружили у людей, побывавших в Италии. Чрезвычайное положение из-за коронавируса объявили в Сан-Франциско – четвертом по величине городе США. Детали в сюжете Оксаны Лотоцкой.

Напомним, по численности заражений Италия стала третьей страной после Китая и Северной Кореи.

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