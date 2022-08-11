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Люди едут со всех уголков, пустых домов нет: особенности отдыха на Бакоте 2022

Людмила Цимбалюк журналист Факты ICTV, г. Винница

Отдых в Украине возможен даже во время войны. Владельцы туристических зеленых домов на Бакоте принимают туристов с апреля.

Ночь в палатках, тематической комнате или на берегу Днестра – такой отдых в уникальном уголке нашей страны на протяжении нескольких лет разрабатывал Сергей Толстихин. Бакота очаровала путешественника и своим монастырем, и удивительной историей создания крупнейшего водохранилища.

Именно здесь, на Бакоте, Сергей захотел завести собственное дело. Два года собственноручно перестраивал старый дом на усадьбу путешественников. И уже в этом году должен был полноценно принимать туристов, но война помешала планам. Жилье стало убежищем для переселенцев. Позже именно они стали инициаторами возобновления туризма.

— Анонсы начали делать в начале лета – уикенды на Бакоте. Собрали самые интересные, которые здесь есть в регионе. Объединили их в один веломаршрут и сделали интересный трехдневный насыщенный тур, – рассказывает переселенец из Броваров Юрий Матюх.

Десятков туристических автобусов на смотровой площадке, как это было до войны, сейчас на Бакоте нет. Но нет и пустых домов, везде есть отдыхающие. Люди едут из Киева и Черновцов, Хмельницкого и Харькова. Лиш на несколько дней, чтобы восстановиться.

— Туризм – это часть экономики. Экономика платит налоги, за которые мы удерживаем храбрых наших ребят, – уверяет владелец туристической усадьбы Сергей Толстихин.

Еще одно преимущество Бакоты — здесь относительно безопасно, ведь на территории нет военных или стратегических объектов.

Общины Бакоты не имеют достаточного финансирования – здесь нет крупных предприятий, но природа и исторические тайны тоже могут приносить немалые деньги. И именно туризму, уплачивающему налоги, и наполняющему экономику – пытаются научить местная семья Толстихиных и Матюхов. Потому что даже отдых, за который идут деньги в местный бюджет, также приближает победу Украины – как и крупные фабрики и заводы.

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