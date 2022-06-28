Люди поняли свою силу! Почему для украинцев важен День Конституции 2022

Украинцы не только хорошо знают свои права, но и эволюционируют в борьбе за них. В 90-х вышли на гранит, чтобы не дать зацементировать авторитаризм. В 2004-м отстояли свой выбор, но ждали, что дальше все решит новая власть.

После Революции Достоинства и начала АТО боролись уже не за конкретный выбор, а за право избирать. А с 24 февраля практически каждый из нас показывает – имеем не только права, но и обязанности. Бизнес, несмотря на убытки, платит налоги. Во всей стране выстроились очереди из добровольцев в армию и терроборону. Из-за границы домой вернулись 200 тыс. мужчин, готовых выполнить свой гражданский долг.

А сотни тысяч людей по всей стране и за ее пределами поняли, что их обязанность – поддержать армию. Благотворительные и волонтерские фонды за считанные дни стали собирать рекордные суммы, в тысячи раз больше, чем в предыдущие восемь лет войны с Россией.

— Даже те, кто уехал за границу, чтобы чувствовать себя в безопасности, они моментально включились в помощь, — заявил волонтер фонда Повернись живим Андрей Рымарук.

30 тыс. добровольцев по всей Украине сегодня вызвались бесплатно разбирать завалы в деоккупированных селах и восстанавливать разбитые дома. Частные и государственные медики бесплатно помогали украинцам. Во взаимной ответственности наконец-то формируется мощное гражданское общество.

— Мы знаем примеры в нашей новейшей истории, когда майданы были, и гражданское общество демонстрировало свою силу, а затем оно уходило в тень. У меня есть даже не ожидание – надежда, что люди, понявшие свою силу и свое значение, просто так этим не пренебрегут, — отметила доктор экономических наук Элла Либанова

На глазах меняется и отношение к государству, и государственным органам.

— На протяжении веков у украинцев не было роскоши в виде собственного государства. Государственный аппарат всегда был враждебным для украинцев, – добавила председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

Но сегодня мы как граждане увидели другую сторону – созданное нами государство даже в войну перечисляет пенсии и зарплаты. Восстанавливает коммуникации и отстраивает мосты.

— Вдруг приходит это осознание, как важно иметь собственное государство и иметь собственные сильные, эффективные государственные органы. Понимание того, что ответственность за построение государства нельзя переложить на кого-то другого, страну меняют не политики, а ответственные граждане, и я вижу эту эволюцию, — подчеркнула Матвийчук.

Поэтому после войны украинцы будут точно иметь много работы, ведь будут достраивать свое идеальное государство — с независимыми судами и без коррупции, чтобы не только критиковать государственный закон, но и соблюдать его. Чтобы не бояться стражей порядка, а доверять им полностью. Чтобы не только жаловаться на государство, но и уважать его. Потому что сегодня еще раз доказываем — единственный источник власти в Украине — это народ.

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