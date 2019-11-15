Людям нечем дышать: три села на Черкасщине в едком дыму
Три села на Черкасщине третью неделю в едком дыму. Горят торфяники и растительность на них. Людям нечем дышать.
Из-за задымленности в Думанцах на один день остановили обучения в школе. Спасатели оградили место возгорания противопожарным рвом. Работают круглосуточно.
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Потушить очаги возгорания смогут через неделю-полторы, ведь торф здесь залегает на глубине шести метров, площадь – до десяти гектаров.
Напомним, в октябре почти 200 тыс. жителей американского штата Калифорния эвакуировали из-за пожара.
2019-11-15
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