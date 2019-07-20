Мясо богато белком и полезными жирными кислотами – где разводят мраморного сома

Вкусный, полезный, диетический. На аквафермах Черкасской области разводят мраморного клариевого сома.

Быстро растет, неприхотлив в уходе, имеет низкокалорийное неаллергический мясо, которое можно есть даже детям. Ведь оно богато белком, жирными кислотами Омега 3 и содержит всего 115 килокалорий на 100 грамм. Эти качества африканского сома и вдохновили Александра Новохатка разводить в Павлыше именно этого хищника.

Разводят рыбу в огромных бассейнах. Мраморный сом теплолюбивый. Поэтому целый год вода здесь – 26-27 градусов.

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Мальков кормят сбалансированным сухим кормом, затем переводят на взрослую пищу, именно от нее зависит качество мяса. Морскую рыбу для сомов закупают в Эстонии, кормят замороженной.

При необходимости в хозяйстве могут выращивать до ста тонн мраморного сома. Но здесь пока изучают рынок и спрос на хищника. Свежую рыбу оптом поставляют в крупные города Украины. Розничная цена от 70 до 90 гривен за килограмм. Собственной переработки пока нет, но есть соглашения с соответствующими предприятиями.

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