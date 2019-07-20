Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Мясо богато белком и полезными жирными кислотами – где разводят мраморного сома

Вкусный, полезный, диетический. На аквафермах Черкасской области разводят мраморного клариевого сома.

Быстро растет, неприхотлив в уходе, имеет низкокалорийное неаллергический мясо, которое можно есть даже детям. Ведь оно богато белком, жирными кислотами Омега 3 и содержит всего 115 килокалорий на 100 грамм. Эти качества африканского сома и вдохновили Александра Новохатка разводить в Павлыше именно этого хищника.

Разводят рыбу в огромных бассейнах. Мраморный сом теплолюбивый. Поэтому целый год вода здесь – 26-27 градусов.

Читайте: Пельмени с сомом и эковино: отдых в Вилково

Мальков кормят сбалансированным сухим кормом, затем переводят на взрослую пищу, именно от нее зависит качество мяса. Морскую рыбу для сомов закупают в Эстонии, кормят замороженной.

При необходимости в хозяйстве могут выращивать до ста тонн мраморного сома. Но здесь пока изучают рынок и спрос на хищника. Свежую рыбу оптом поставляют в крупные города Украины. Розничная цена от 70 до 90 гривен за килограмм. Собственной переработки пока нет, но есть соглашения с соответствующими предприятиями.

К слову, более 20 видов: как производят крафтовые сыры на Черкасчине и цена.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Более 20 видов: как производят крафтовые сыры на Черкасчине и цена
В Украине стремительно упал вылов рыбы: почему и как восстановить
Холодный яр в Черкасской области – фестиваль для патриотов-единомышленников
В Днепре возле Каневской ГЭС массовый мор рыбы
Прыгали с трамплинов и плавали в грязи – трактор-фест в Черкасской области
Черепно-мозговая травма и сутки в реанимации: нападение на медиков скорой на Черкасщине
В Черкасской области ливень с грозой сорвал новый асфальт и уничтожил огороды и птицу
Салах похвастался своим уловом на отдыхе

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка