Мясо будущего: создано из водорослей и сохраняет жизнь животным

Американцы все больше переходят на здоровое питание – бургеры и бутерброды призывают оставить в прошлом. Одна из альтернатив искусственное мясо. Его производят из водорослей, смешивают со специями – и в результате получают субстанцию, похожую на вяленое мясо. Но с большим количеством витаминов и протеинов, одна порция заменяет обед.

Мясо будущего завоевывает Соединенные Штаты. Для его производства животные уже не нужны. Изобретатели использовали водоросли – морскую капусту. Сначала рыбаки собирают ее в Атлантическом океане – у восточного побережья США, затем растения попадают в лабораторию.

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Сначала авторы идеи решили убедить американцев отказаться от привычного перекуса бутербродами на обед. Им предлагают вяленое мясо, которое можно положить в сэндвич. Но здесь – только полезные ингредиенты.

50 граммов стоят 4 доллара и заменяют полноценный обед. Изобретатели уверяют – их мясо поможет бороться с голодом во всем мире, ведь затраты на производство минимальны.

А вот, по мнению авторов идеи – возрастет потребность в рыбаках, которые будут выращивать плантации водорослей в океанах. Это даст работу в бедных странах Азии и Африки, расположенных у моря, а здоровая пища найдет своих сторонников и в развивающихся странах, и на уже развитом Западе.

К слову, ранее мы писали, как проснуться утром и легко начать день.

Опубликовано Сентябрь, 26 в 18:11



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