M1 Music Awards 2019: когда смотреть и участники
Репетиции M1 Music Awards в разгаре. Уже завтра телеканал М1 будет награждать лучших музыкантов Украины и всех причастных к музыкальной индустрии. Четвертая церемония называется – 4 сезона. Ведь в этом году ежеквартально определяли победителей номинаций и получали награды по итогам зимы, весны, лета и осени.
В грандиозном гала-концерте, который будет сопровождать церемонию, примут участие почти два десятка звезд шоубиза – среди которых Тина Кароль, Ирина Билык, Настя Каменских, Александр Пономарев, а также популярные группы Время и Стекло, THE HARDKISS, Антитела. Каждый готовит незабываемый номер.
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Одно из нынешних нововведений – номинация Фан-клуб года. Победителя определят с помощью интернет голосования в социальной сети InRating. Там представлены все 17 звезд, чьи концертные номера является неотъемлемой частью незабываемого шоу. Поэтому уже завтра в 19.00 главное музыкальное событие года во дворце спорта и на канале М1.
Ранее Факты ICTV писали, что в Лос-Анджелесе на сцене Microsoft Theater прошла 46-я церемония награждения American Music Awards 2018.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!