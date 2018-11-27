Маде ин Юкрейн. Жизнь за жизнь. В Украине снимают фильм о Марке Паславском

Он – успешный инвестиционный банкир, майор американской армии. Покинул Соединенные Штаты и приехал строить родину своих предков. Когда началась война – среди первых ушел на фронт – обычным солдатом. И погиб под Иловайском.

Это невыдуманная история жизни и смерти Марка Паславского. Она легла в основу фильма, который начали снимать в Украине. На киностудии Довженко увековечивают такой патриотизм в искусстве.

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Маде ин Юкрейн. Жизнь за жизнь – фильм реквием, документальная драма. В планах, уже к весне снять две короткометражные серии. Чтобы феномен Марка Паславского, до последнего мечтал жить в богатой Украине, помнили и последовали будущие поколения настоящих патриотов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что фильм Донбасс признали лучшим на кинофестивале в Испании.

Опубликовано Ноябрь, 27 в 11:20



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