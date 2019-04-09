Магазины Львова на день отказались от полиэтиленовых пакетов

Большие риски имеет планета, если человечество не одумается и не перестанет убивать природу. Кому-то эти слова могут показаться высокопарными, однако большие дела начинаются с маленьких шагов. К примеру, супермаркеты Лондона в один день взяли и отказались от полиэтиленовых пакетов в супермаркетах – так решила мэрия британской столицы. И как выяснилось, жизнь не прекратилось и меньше продуктов люди не стали покупать.

Сегодня же буквально на один день решили отказаться от пакетов во Львове – в магазины можно было прийти со своими сумками, или же приобрести бумажные пакеты или эко-сумки на кассе. К акции присоединились 17 торговых центров и почти 100 магазинов. Таким образом городские власти и экоактивисты пытаются привлечь внимание к проблемам природы, которая уже задыхается от пакетиков только лишь потому, что нам так удобно.

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В горсовете уверяют: это лишь первые шаги. В ноябре прошлого года там решили ограничить полиэтилен. Сейчас проводят масштабную просветительскую работу.

К акции присоединилась и сеть METRO. Во Львове крупные эко-сумки продают по 3,5 грн. Обычно они по 30 грн. В Киеве полиэтилен просто предлагают заменить на многократные сумки по 20 грн.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чем опасны полиэтиленовые пакеты.

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