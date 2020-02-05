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Факты / Видео / Украина

Магистратура в Гарварде или Оксфорде. Проект Всемирные студии объявляет набор

Учиться в британском Оксфорде или американском Гарварде – не миф. Это реальность для проекта Всемирные студии Фонда Виктора Пинчука.

Молодежь до 35 лет имеет шанс получить образовательный грант в магистратуру лучших университетов мира.

Свою мечту 10 лет назад воплотила Наталья. Украинка поступила в Университетский колледж Лондона, а программа в Всемирных студиях существенно профинансировала образование. Ее зарубежный опыт стал трамплином в карьере.

Главное условие проекта – возвращение в Украину и воплощение приобретенного опыта в течение 5 лет.

Наталья убеждена, требования справедливы. Украинка год училась в британской столице, по образованию юрист, поэтому совершенствовалась именно в этой сфере. Только приехала в Киев – взорвалась идеями. Сначала отшлифовала систему инвестирования с Запада, сделав понятной для иностранного бизнесмена.

Факты ICTV ранее писали о главную особенность университетов США и как учатся студенты.

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