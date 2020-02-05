Магистратура в Гарварде или Оксфорде. Проект Всемирные студии объявляет набор
Учиться в британском Оксфорде или американском Гарварде – не миф. Это реальность для проекта Всемирные студии Фонда Виктора Пинчука.
Молодежь до 35 лет имеет шанс получить образовательный грант в магистратуру лучших университетов мира.
Свою мечту 10 лет назад воплотила Наталья. Украинка поступила в Университетский колледж Лондона, а программа в Всемирных студиях существенно профинансировала образование. Ее зарубежный опыт стал трамплином в карьере.
Главное условие проекта – возвращение в Украину и воплощение приобретенного опыта в течение 5 лет.
Наталья убеждена, требования справедливы. Украинка год училась в британской столице, по образованию юрист, поэтому совершенствовалась именно в этой сфере. Только приехала в Киев – взорвалась идеями. Сначала отшлифовала систему инвестирования с Запада, сделав понятной для иностранного бизнесмена.
Факты ICTV ранее писали о главную особенность университетов США и как учатся студенты.