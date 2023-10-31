Видео
Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
1 мин.

Махинации с боевыми выплатами | РФ похитила 20 тысяч детей из Украины | Новости Факты ICTV за 30.10.2023

— Россияне готовят новую волну штурмов на Авдеевку

— Обращение Владимира Зеленского

— Встреча Зеленского с конгрессменами США

— Разделение помощи США Украине и Израилю

— Беспорядки в Махачкале

— Сектор Газа: ситуация

— Вицеспикер ВР Елена Кондратюк в Мексике

— РФ депортировала из Украины почти 20 тысяч детей

— “Зеленые комнаты” в полиции

— Боевые выплаты в тылу

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 23:00 (30.10.2023).

