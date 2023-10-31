1 мин.
Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Махинации с боевыми выплатами | РФ похитила 20 тысяч детей из Украины | Новости Факты ICTV за 30.10.2023
— Россияне готовят новую волну штурмов на Авдеевку
— Обращение Владимира Зеленского
— Встреча Зеленского с конгрессменами США
— Разделение помощи США Украине и Израилю
— Беспорядки в Махачкале
— Сектор Газа: ситуация
— Вицеспикер ВР Елена Кондратюк в Мексике
— РФ депортировала из Украины почти 20 тысяч детей
— “Зеленые комнаты” в полиции
— Боевые выплаты в тылу
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 23:00 (30.10.2023).
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.