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Махинации с имуществом: Зеленский объявил войну черным регистраторам

Войну черным регистраторам объявил президент Владимир Зеленский. Сегодня он посетил село Пeтровку Киевской области, чтобы лично убедиться в незаконной деятельности местных государственных регистраторов.

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Год назад, местный сельсовет создал коммунальное предприятие, которое должно заниматься услугами регистрации имущества. Но, в помещении, где должны работать специалисты – пустой дом культуры. А на счету местных регистраторов-мошенников многочисленные махинации с незаконной передачи имущества.

В Минюсте подтвердили – проблема болезненна. В Украине работало почти три сотни коммунальных предприятий, занимавшихся регистрацией. Почти половина из них – заблокировали, через рейдерство. Чтобы обезопасить украинский Владимир Зеленский предложил отключать регистраторов с сомнительной репутацией и пообещал подписать указ по борьбе с рейдерством в этой сфере.

Напомним, Владимир Зеленский считает необходимым начать развитие спортивной инфраструктуры, которую можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

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