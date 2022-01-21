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Будущее автоспорта: Peugeot представила уникальный гиперкар 9X8 Hybrid

Петро Дем'янчук

Французская компания Peugeot готовит революцию в мире гоночных автомобилей — они показали новый гиперкар, который меняет представление о спортивных автомобилей. 

Гибридный Peugeot 9X8 Hybrid будет выступать в гонках не выносливость и удивлять смелыми решениями. Первое, что бросается в глаза — это отсутствие антикрыла. Оно используется для увеличения воздействия прижимной силы — инженеры посчитали, что можно обойтись и без него.

Впрочем, двигателей в авто аж два — бензиновый V6 Biturbo будет крутить задние колеса — передавая на них мощность в 670 л.с. Переднюю ось будет приводить в движение электромотор на 270 л.с.

Особое внимание уделили комфорту водителя при создании кокпита — все благодаря специальной системе iCockpit, благодаря которой удалось сделать салон максимально эргономичным, но при этом удобным в использовании — ехать 24 часа без остановок в неудобной позиции практически невозможно.

Гибрид будет заметно отличаться от своих конкурентов на трассе благодаря отсутствию антикрыла и ярким световым акцентам. Это будет особенно заметно в ночное время — гонка на выносливость будет длиться очень долго. Дебют гиперкара ожидается на первом этапе гонки на выносливость Ле-Мана марте в Америке.

Компания Peugeot уже побеждала в знаменитой гонке с двумя болидами разных поколений: 905 с бензиновым V10 в 1992 и 1993 годах, а также 908 с двигателем V12 HDi-FAP в 2009 году.

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