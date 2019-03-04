ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle / Факты успеха

Мастер-класс от итальянского визажиста бренда Giorgio Armani Beauty – Луки Манучи

С наступлением весны каждой женщине хочется подчеркнуть свою индивидуальность и добавить ярких цветов. Классика всех времен – красная помада, подойдет для этого как нельзя лучше. И именно в рамках ежегодного международного мероприятия Red Lips Week, праздники красной помады, бренд Giorgio Armani пригласил в Киев итальянского визажиста Луку Манучи.

– Я очень рад поделиться с украинскими женщинами секретами макияжа. Целую неделю мы будем проводить различные бьюти мероприятия, говорить о тенденции, а еще я открою тайны красной помады. Ведь не существует женщины, которой не подходит этот цвет, – говорит Лука Манучи, FACE дизайнер бренда Giorgio Armani Beauty, Италия.

Стоит отметить, что в Италии традиционно проходят такие мероприятия, рассказывает представитель Giorgio Armani.

Маэстро придумал оттенок помады, которая сочетает в себе теплые и холодные пигменты так, что подходит каждой женщине.

Смотрите: Управляют троллейбусами, кранами и работают егерями: украинки в мужских профессиях

Поэтому украинки отметили новинку, а представители Giorgio Armani планируют новые мероприятия для украинских женщин.

К слову, для Виктории Бекхэм создали косметику из ее крови.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине запретят тестировать косметику на животных
“Нарастила” ресницы: в Таиланде косметолог склеила девушке глаза суперклеем
Как выбрать солнцезащитный крем
Качественная украинская косметика: где, как выбрать и цены
Создано чудо-мыло, которое не падает из рук
Доказана неожиданная опасность духов
Гомеопатическая косметика СвітЛиця: германские правила и украинский опыт
Лицом косметики Maybelline впервые стал мужчина

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка