Мастер-класс от итальянского визажиста бренда Giorgio Armani Beauty – Луки Манучи

С наступлением весны каждой женщине хочется подчеркнуть свою индивидуальность и добавить ярких цветов. Классика всех времен – красная помада, подойдет для этого как нельзя лучше. И именно в рамках ежегодного международного мероприятия Red Lips Week, праздники красной помады, бренд Giorgio Armani пригласил в Киев итальянского визажиста Луку Манучи.

– Я очень рад поделиться с украинскими женщинами секретами макияжа. Целую неделю мы будем проводить различные бьюти мероприятия, говорить о тенденции, а еще я открою тайны красной помады. Ведь не существует женщины, которой не подходит этот цвет, – говорит Лука Манучи, FACE дизайнер бренда Giorgio Armani Beauty, Италия.

Стоит отметить, что в Италии традиционно проходят такие мероприятия, рассказывает представитель Giorgio Armani.

Маэстро придумал оттенок помады, которая сочетает в себе теплые и холодные пигменты так, что подходит каждой женщине.

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Поэтому украинки отметили новинку, а представители Giorgio Armani планируют новые мероприятия для украинских женщин.

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