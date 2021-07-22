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Факты / Видео / Украина
Маргарита Верещагіна |

Мастер-классы, розыгрыши подарков и концерт: большой праздник открытия ЖК Svitlo Park

Столичный жилой комплекс Svitlo Park пригласил всех заинтересованных на большой праздник открытия. Устроили мероприятие, чтобы люди имели возможность посмотреть зеленую территорию, осмотреть яркие дома, и конечно же ознакомиться с предложениями на покупку квартиры.

В этот день без сюрпризов не обошлось. Svitlo Park подготовил целую кучу активностей для всей семьи. Разнообразные мастер-классы на любой вкус, бесплатное мороженое, сладкая вата и попкорн, грандиозное шоу трансформеров и веселое шоу мыльных пузырей.

Обладатели квартир в этом жилом комплексе рассказывают, что ключи уже получили, ремонты продолжаются. Ожидают, когда смогут переехать и наслаждаться счастливой жизнью в новеньких светлых помещениях, расположенных всего в 5 минутах езды от Печерска.

Хорошего настроения и положительных эмоций на празднике в Svitlo Park также добавило шоу на большой сцене. Здесь разыгрывали подарки, шутили, показывали фокусы, а зрители наслаждались концертом.

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