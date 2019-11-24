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Почти 100 страниц: Госдеп обнародовал документы об отношениях США и Украины

Почти 100 страниц документов об отношениях США с Украиной обнародовал Госдеп. Сделали это по требованию общественной организации American Oversight.

Ее представители потребовали раскрыть записи о действиях Трампа по Украине, которые впоследствии спровоцировали скандал и начало процесса импичмента президента США.

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Среди документов, в частности, электронная переписка госсекретаря Помпео и адвоката Трампа Руди Джулиани весной 2019 года.

Американские журналисты уже отметили, что политики могли обсуждать, как дискредитировать посла США в Украине Мари Йованович.

Ранее Помпео отказывался комментировать и предоставлять любую информацию относительно разговоров Конгресса. Скрытие определенных материалов доказывает, что Белый дом препятствует правосудию.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе США начали публичные слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

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