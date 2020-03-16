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Факты / Видео / Украина

Почти 2 тыс. украинцев нуждаются в эвакуации из-за границы — Кулеба

Не покупать билеты и не пытаться добраться до Украины самостоятельно призвал наших граждан глава МИД Дмитрий Кулеба.

Через 5 часов Украина закроет свои границы. Те, кто не успевает добраться домой — должны обратиться в посольство Украины в местах пребывания.

Министр попросил людей воздержаться от самовольного пересечения границы и проезда на автомобиле. В МИД подчеркнули что государство не оставит своих граждан на произвол.

Уже завтра украинский оставшихся за рубежом, а таких почти 2 тыс., сообщат о возможных путях эвакуации. Первоначально людей эвакуируют из Испании и Португалии. После чего будут разрабатывать план вывоза из Бразилии, Египта и Чили.

Факты ICTV ранее писали о том, что Чехия ввела карантин на всей территории страны.

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