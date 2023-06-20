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Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы

До 8 млн наших сограждан выехали из Украины с начала войны и частично вернулись. Сейчас почти 2,5 млн женщин с детьми за границей и большинство не планирует возвращаться до завершения войны. Более того, после победы границы откроют и к ним могут приехать мужчины, тогда до 5 млн украинцев останутся в Европе.

Останавливает людей не только обстрелы и разрушенное жилье, но и отсутствие работы, а также достойной зарплаты, потому что война бьет и по карманам украинцев.

По данным опросов Центра экономических стратегий, украинцы стали понимать, что война не закончится быстро. И с одной стороны, чем дольше она продолжается, тем больше украинцы укореняются за границей. С другой стороны, те, кто не планирует там оседать, решаются на возвращение.

Європа, Беженцы, Факти ICTV
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