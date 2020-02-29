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Почти 800 брендов из Украины и ЕС: в Киеве прошел Международный мебельный форум

Украинцы умеют изготавливать качественную и современную мебель, а наши изделия ничем не уступают европейским образцам.

Убедиться в этом смогли все, кто на днях побывал в Киеве на международном мебельном форуме.

Более 300 компаний и около 800 брендов из Украины и ЕС удивляли и поражали идеями, интересными решениями и современными технологиями. Подробнее об украинской мебели в сюжете Василия Сафьянюка.

К слову, Факты ICTV рассказывали о мебели, растущей с ребенком.

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