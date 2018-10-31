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Макияж на Хэллоуин 2018, гадания и традиции празднования

Хеллоуин, вечер. Празднично-игривая атмосфера царит вокруг и видимо все ведьмы и другие фантастические существа пришли или прилетели праздновать Хеллоуин в центр Киева. В первую очередь Хеллоуин – это молодежный праздник, однако не только для них.

Вообще Хеллоуин, или Ведьмина ночь, считается современным праздником, который происходит от старинного кельтского. Первые упоминания о нем появились еще во второй половине 17 века, а вот в Украину уже в современном и более массовом виде праздник докатился разве что лет 20 назад.

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Обязательным атрибутом праздника является фонарь из тыквы. К счастью, в Украине это достаточно развитая культура, поэтому дефицита нет. Кто стопроцентно хочет окунуться в Хеллоуин, должен знать – праздновать желательно в костюме, раздавать сладости и упражняться в различных играх и даже гаданиях.

Кстати, интересное гадание на Хеллоувин для девушек. Надо взять обычное яблоко и пытаться срезать как можно длиннее кожицу. Затем бросить через плечо и рассматривать что получилось. На какую букву похожа кожура – это и будет первая буква в имени суженого.

Наиболее ярко празднуют Хеллоувин в США, Канаде и Ирландии, однако Европа прекрасно восприняла этот праздничный вызов и сейчас активно проводит Хеллоуин-вечер и ночь.

К слову, Факты ICTV сообщали, что школьница нарядилась демоном на Хэллоуин и ослепла.

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