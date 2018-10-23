Максимум точности! Украинские военные уничтожили огневую точку врага
Позиции боевиков на Авдеевской промзоне. Российские журналисты снимают бой и разоблачают расположения. Украинские военные дают отпор.
Ответ разрешенным калибром с максимальной точностью успокоил пророссийских боевиков. Армейцы говорят, на одну огневую точку врага стало меньше.
После захода солнца боевики пытаются разобрать бетонные стены промзоны большими калибрами.
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Мины забрасывают не под стрелковые дуэли как раньше, а при полной тишине – внезапно.
Новый характер огня боевиков для армейцев знаком. Игра нервами для российских наемников всегда заканчивалась поражением.
Утренние туманы, осенние дожди. С изменением погоды тактика пророссийских боевиков на Авдеевской промзоне изменилась. Теперь это одиночные точечные удары. Главная цель – застать украинских армейцев врасплох.
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