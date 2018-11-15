Маленькое расстояние к противнику и ежедневные провокации – в Приазовье горячо

Напряженной остается ситуация на Приазовье. Под гранатометным, и огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских армейцев у Широкиного, Павлополя, Гнутового и Лебединского. В ходе боевых действий на этом направлении ранения получил один военнослужащий объединенных сил.

Одно из самых опасных пригородов Мариуполя – поселок Широкино. Расстояние до противника здесь очень мало, провокации оккупантов ежедневно.

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В общем, ситуацию на Приазовье в штабе ООС характеризуют как сложную. Накануне во время боя именно на Приморском направлении ранение получил один военнослужащий объединенных сил.

В Широкино ребята показывают оснащеные блиндажи. Каждую свободную минуту здесь используют для подготовки к зимним холодам.

К слову, сплошные руины. Во что враг превратил Авдеевскую промзону.

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