Маленькое расстояние к противнику и ежедневные провокации – в Приазовье горячо

Напряженной остается ситуация на Приазовье. Под гранатометным, и огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских армейцев у Широкиного, Павлополя, Гнутового и Лебединского. В ходе боевых действий на этом направлении ранения получил один военнослужащий объединенных сил.

Одно из самых опасных пригородов Мариуполя – поселок Широкино. Расстояние до противника здесь очень мало, провокации оккупантов ежедневно.

Смотрите: Еда от военных, отопления брикетами: какой будет зима на передовой

В общем, ситуацию на Приазовье в штабе ООС характеризуют как сложную. Накануне во время боя именно на Приморском направлении ранение получил один военнослужащий объединенных сил.

В Широкино ребята показывают оснащеные блиндажи. Каждую свободную минуту здесь используют для подготовки к зимним холодам.

К слову, сплошные руины. Во что враг превратил Авдеевскую промзону.

Опубликовано Ноябрь, 15 в 20:12



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.