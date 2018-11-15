Маленькое расстояние к противнику и ежедневные провокации – в Приазовье горячо
Напряженной остается ситуация на Приазовье. Под гранатометным, и огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских армейцев у Широкиного, Павлополя, Гнутового и Лебединского. В ходе боевых действий на этом направлении ранения получил один военнослужащий объединенных сил.
Одно из самых опасных пригородов Мариуполя – поселок Широкино. Расстояние до противника здесь очень мало, провокации оккупантов ежедневно.
Смотрите: Еда от военных, отопления брикетами: какой будет зима на передовой
В общем, ситуацию на Приазовье в штабе ООС характеризуют как сложную. Накануне во время боя именно на Приморском направлении ранение получил один военнослужащий объединенных сил.
В Широкино ребята показывают оснащеные блиндажи. Каждую свободную минуту здесь используют для подготовки к зимним холодам.
К слову, сплошные руины. Во что враг превратил Авдеевскую промзону.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!