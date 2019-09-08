Мама Сенцова едет в Киев из Крыма
Мама освобожденного режиссера Людмила Сенцова едет в Киев из Крыма.
Она следила за возвращением своего сына Олега в Украину по телетрансляции и параллельно говорила с ним по телефону.
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В сети уже появилось фото, на котором родные Сенцова пересекли админграницу. К Олегу едут мама, сын и бывшая жена.
Вчера Факты ICTV писали про истории освобождения узников Кремля.
2019-09-08
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