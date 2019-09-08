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Факты / Видео / Украина

Мама Сенцова едет в Киев из Крыма

Мама освобожденного режиссера Людмила Сенцова едет в Киев из Крыма.

Она следила за возвращением своего сына Олега в Украину по телетрансляции и параллельно говорила с ним по телефону.

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В сети уже появилось фото, на котором родные Сенцова пересекли админграницу. К Олегу едут мама, сын и бывшая жена.

Вчера Факты ICTV писали про истории освобождения узников Кремля.

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