Мама Сенцова едет в Киев из Крыма

Мама освобожденного режиссера Людмила Сенцова едет в Киев из Крыма.

Она следила за возвращением своего сына Олега в Украину по телетрансляции и параллельно говорила с ним по телефону.

Смотрите: Мы расскажем, а нас потом повяжут: как живут и чего боятся люди на Донбассе

В сети уже появилось фото, на котором родные Сенцова пересекли админграницу. К Олегу едут мама, сын и бывшая жена.

Вчера Факты ICTV писали про истории освобождения узников Кремля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.