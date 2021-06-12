Путешествуй Украиной: цены и что посмотреть на острове Бирючий на Херсонщине

Один из интересных, природных и эксклюзивных туристических объектов Херсонщины — остров Бирючий — вновь открылся для посетителей.

Здесь сохранилась девственная природа, на свободе живут тысячи ланей, оленей и куланов. Привлекает туристов беленький песок побережья и теплое Азовское море.

Остров Бирючий на самом деле часть косы в Азовском море. Зимой водоем пронизывает пролив в тоненькой 100-метровой полосе и отрезает от материка ее южную часть. Благодаря этому здесь сохранились редкие растения, а благородные олени, лани и куланы, завезенные еще полвека назад, живут свободно.

Экскурсии на Бирючий стартуют с причала Геническа. До острова 30 минут скоростным катером. Еще полчаса сафари, а два часа можно загорать на безлюдном пляже. Стоит поездка 700 грн.

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