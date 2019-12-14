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Факты / Видео / Украина

Манекены на дорогах: поможет ли это улучшить статистику ДТП

На украинских дорогах появляются все больше манекенов, чтобы заставить водителя притормозить. Таким образом, власть борется с превышением скорости и пытается улучшить статистику ДТП.

Вот только специалисты говорят, это палка о двух концах. Одни говорят: пластмассовые мальчики на зебрах в городах печальную статистику аварийности не изменят. Потому что если водитель местный, то до манекенов быстро привыкает. И через некоторое время на них просто не реагирует. Такова человеческая психология.

Зато действенными такие фигуры могут быть на больших магистралях. Где постоянный поток машин, и скорость разрешена более 80 километров.

Смотрите: Частые ДТП с пешеходами: почему переходы на дорогах не соответствуют нормам

Эксперты отмечают, бороться со скоростью на дорогах надо комплексно. Наконец установить видео и фотофиксации, усилить контроль и увеличить штрафы за превышение скорости.

Ранее Факты ICTV писали о штрафах за одежду без светоотражающих элементов за рубежом и ситуация в Украине.

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