Манон Леско: чем удивит возвращения спектакля на сцену Национальной оперы

Манон Леско возвращается на сцену Национальной оперы. Премьера состоялась в Киеве в 2009 году, ее поставил современный итальянский режиссер Итало Нунциата. Почти 5 последних лет этот спектакль на киевской сцене не видели.

И с появлением поколения новых талантливых артистов ее восстановили, а главную партию – волшебной Манон – выполнила певица мирового уровня, народная артистка Украины Людмила Монастырская.

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Трогательную историю о пылкой любви и края надежд воспроизвел знаменитый композитор Джакомо Пуччини в 1893 году. Волшебная Манон Леско искренне полюбила благородного, но неимущего юношу де Грие. Но она оказалась не готовой разделить с ним его бедность. Под влиянием своего брата девушка принимает ухаживания старого казначея Геронта и живет в его роскошном дворце. Но любовь побеждает и девушка убегает с любимым. Однако старый казначей отомстил: обвинил девушку в разврате, заселив ее в далекую еще незаселенной Америки. Влюбленный юноша едет с ней, после долгих скитаний влюбленные бегут в пустыне, где Манон умирает на руках де Грие.

Для Людмилы Монастырской сшили эксклюзивные костюмы. Это был очень интересный и творческий процесс, говорит художник-постановщик Мария Левитская. Идеи рождались во время репетиций.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Киеве покажут уникальный спектакль.

Опубликовано Сентябрь, 30 в 14:35



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