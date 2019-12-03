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Факты / Видео / Украина / Общество

Марьинка без света – оккупанты не подпускают электриков к трансформатору

Новая тактика морального давления на украинских защитников, а заодно и на гражданских жителей: в Марьинке оккупанты уже больше недели не дают разрешения электрикам подойти к трансформатору, чтобы те могли отремонтировать линию электропередач. Более полусотни домов остаются без света.

Армейцы говорят, что таким образом враг пытается деморализовать украинские войска. А страдают – обычные люди. Заряжать фонарики или телефоны местные ходят к армейцам.

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Трансформаторная будка, к которой должны подойти ремонтники, находится прямо перед наблюдательным постом боевиков. Именно возле трансформатора недавно вражеский снайпер попал в местную женщину, которая шла с полуторагодовалым ребенком. Простреливается совершенно вся улица.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как выглядит школа в Марьинке после обстрелов.

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