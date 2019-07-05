Марьинка под обстрелом: боевики стреляют из БМП-2 и гранатометов

Потери на фронте: один военный погиб и шестеро получили ранения. За сутки оккупанты 30 раз нарушили режим прекращения огня. 11 раз из запрещенного оружия.

Больше всего от артиллерии и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Крымское, Опытное, Пески, Новгородское, Попасная. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били вблизи Лебединского, Березовой, Авдеевки, Водяного.

В Марьинке также не прекращаются вражеские атаки. Более 30 снарядов прилетело в сторону наших позиций из пушки БМП-2. Солдаты и не помнят, когда в последний раз враг применял подобное вооружение.

Солдаты говорят, что никаким миром здесь и не пахнет. Наоборот – идет эскалация конфликта полным ходом со стороны сепаратистов.

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Достается время от времени гражданским. Солдаты демонстрируют снаряды, которые всего несколько метров не долетели до жилого дома. Несмотря на смертельную опасность, несколько семей все же живет в этом районе Марьинки, граничащей с самым Донецком.

Местные тоже отмечают усиление обстрелов. Во двор одной из местных жительниц прилетел снаряд от противотанкового гранатомета. Чудом никто не пострадал.

В промзоне Марьинкы трудно найти уцелевшее здание. Но боевики не прекращают монотонно засыпать наши позиции тоннами смертоносного металла. Особенно беспокоит огонь из автоматического гранатомета.

К слову, Факты ICTV рассказывали о жизни людей на передовой.

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